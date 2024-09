VERSES und Analog kündigen Smart-City-Initiative in Abu Dhabi an

- CEO Gabriel René und Analog-CEO Alex Kipman werden am Dienstag, den 1. Oktober um 13:00 Uhr (PT) / 16:00 Uhr (ET) / 22:00 Uhr (MEZ) ein Webinar abhalten

Vancouver, British Columbia, – 18. September 2024 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE: VERS) (OTCQX: VRSSF) („VERSES“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation von intelligenten Systemen spezialisiert hat, kündigt das erste einer Reihe gemeinsamer Smart-City-Projekten mit der Firma Analog an, mit dem das Taxiflottenmanagement in Abu Dhabi simuliert werden soll. Analog ist als Edge-Computing-Unternehmen auf die nahtlose Verbindung von Menschen, Orten und Dingen mit Hilfe von intelligenten Sensoren und Mixed-Reality-Geräten spezialisiert. Das Projekt verfolgt den Zweck, unter Einsatz von Genius Lösungen zur Optimierung des Flottenbetriebs bei gleichzeitiger Minimierung von Verkehrsstaus und Emissionen zu entwickeln.

„Wir freuen uns schon sehr auf den Start dieses ersten kommerziellen Projekts gemeinsam mit unserem Partner Analog“, so Gabriel René, CEO von VERSES. „Genius eignet sich ideal für Smart Cities, in denen es viele beteiligte Institutionen gibt, die jeweils unterschiedliche Systeme, Hardware und Methoden zur Erfassung und Verarbeitung von Echtzeit-Sensordaten verwenden. Unsere Aufgabe besteht darin, Analog mit dem nötigen Instrumentarium auszustatten, um Datenmaterial aus verschiedenen Quellen in ein einheitliches Modell umzuwandeln, auf dessen Grundlage die Genius-Agenten dann kontinuierlich Erkenntnisse und Empfehlungen zur Optimierung von Aktivitäten generieren. Damit sollen erhebliche Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen für Flottenbetreiber erreicht werden.“

Mit dem Projekt werden folgende Ziele verfolgt: 1) Erhöhung der Anzahl der in Betrieb befindlichen Taxis in Stoßzeiten mit hoher Nachfrage, um eine möglichst hohe Auslastung der Flotte zu gewährleisten; 2) Bestimmung der optimalen Aufgabenzuteilung für jedes Taxi und jeden Fahrer, um die betrieblichen Anforderungen mit den verfügbaren Ressourcen in Einklang zu bringen; und 3) automatisierte Planung und Durchführung von Wartungsarbeiten, um sicherzustellen, dass jedes Taxi rechtzeitig gewartet wird und die Einteilung mit den betrieblichen Kapazitäten und Möglichkeiten übereinstimmt.

Seite 2 ► Seite 1 von 5