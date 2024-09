Impact AM: I-AM Vision Microfinance Marktkommentar August 2024

• Die Pipeline bis Jahresende bietet interessante Möglichkeiten zu attraktiven Zinssätzen.



I. Managerkommentar

Während der letzten Marktanalyse mit unserem Research-Partner Symbiotics wurde die Strategie für die nächsten Monate bespro­ chen. Es gibt eine starke Kreditnachfrage in Asien, insbesondere in der Mongolei, wo das Potenzial für ein Geschäft in lokaler Währung besteht. Die Zahlungen, die aufgrund von Endfälligkeilen in die Fonds zurückfließen, werden nur an Unternehmen mit hoher Kre­ ditwürdigkeit und nachgewiesener Erfolgsbilanz ausgezahlt.

Die regelmäßige Überprüfung des Finanzierungsbedarfs durch un­ seren Partner Symbiotics zeigt, dass es in allen Regionen eine aus­ reichende Nachfrage gibt, die die geplanten Auszahlungen über­ steigt. Das Fondsmanagement der I-AM Vision Microfinance Funds hat somit genügend Möglichkeiten die stärksten Institutionen so­ wohl in Bezug auf die finanzielle Stabilität als auch in Bezug auf die soziale Reichweite auszuwählen.



(...)