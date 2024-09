Impact AM: II-AM GreenStars Marktkommentar August 2024

11.09.2024 -



Marktupdate

Hohe Volatilität prägte den Aktienmarkt im August, nach einem Verlust von knapp 10% zum Monatsanfang kletterten die Aktien im Verlauf wieder in den positiven Bereich. Nebenbei verloren japani­ sche Aktien an einem Tag mehr als 12% und der Volatilitätsindex erreichte mit 60 Punkten die Höchststände von 2001, 2008 und 2020. Rezessionssorgen kehrten mit Nachdruck in den Vorder­grund - nachdem einige Monate das Narrativ einer "zu starken" Wirtschaft die Schlagzeilen dominierte, wird nun wieder von einer "zu schwachen" Wirtschaft gesprochen.

Nach der allgemeinen Marktrotation im Juli - Gewinner gaben nach, bisherige Nachzügler holten auf - konnten im August vor allem die defensiven Marktsegmente überzeugen. Die klassischen Minimum Volatility Sektoren Gesundheit, Versarger und Basiskon­ sumgüter haben als Gruppe mit der Indexperformance im aktuellen Jahr gleichgezogen. Auch Anleihen konnten profitieren, gerade USO -Unternehmensanleihen mit höherer Duration waren aufgrund der Zinssenkungsfantasie gefragt. in den USA sind ca. 1,1% Zinssen­ kungen bis Jahresende bereits eingepreist, Europa hinkt untypi­ scherweise mit ca. 0,7% hinterher.

Verloren haben jene Marktsegmente, welche generell mit Risiko in Verbindung gebracht werden. Zyklische Titel aufgrund des Konjunk­ turrisikos (Energie und lndustriemetalle), Wachstumstitel mit höhe­ rer Bewertung (Technologie und diskretionärer Konsum) oder vola­ tile Titel mit höherem Momentum oder beta (alle Sektoren). Quali­ tätstitel können je nach Ausrichtung den defensiven oder den eher dynamischen Segmenten zugeordnet werden, entsprechend war deren Performance gemischt.

(...)