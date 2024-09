Military Metals kündigt Veränderungen im Management an

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 18. September 2024 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“) gibt die Ernennung von Scott Eldridge zum Chief Executive Officer und zum Mitglied des Board of Directors bekannt. Latika Prasad ist von der Rolle des CEO zurückgetreten und wird weiterhin dem Board of Directors angehören. Das Unternehmen dankt ihr für ihr Engagement während ihrer Amtszeit als CEO.

Herr Eldridge ist eine erfahrene Bergbau-Führungskraft mit 17 Jahren Erfahrung in der Branche, die alle Aspekte des Bergbausektors abdeckt, einschließlich Kapitalmärkte, Finanzen, M&A, Unternehmensführung und strategische Planung. Er hatte in der gesamten Bergbauindustrie Schlüsselpositionen inne und war sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite und bei Emittenten tätig. Sein globales Netzwerk umfasst Investoren und Kontakte auf Regierungsebene im Bereich Spezialmetalle.

Herr Eldridge war Mitbegründer der Euroscandic International Group, einer Beratungsfirma, bei der er mehr als 350 Mio. $ an kombinierten Eigenkapital- und Nicht-Eigenkapitalmitteln für die Projektfinanzierung von Minenneubauten aufbrachte. Herr Eldridge war CFO und VP Finance von Amarillo Gold vor der Übernahme durch Hochschild Mining. Er war außerdem 4 Jahre lang CEO von Canagold Resources und ist CEO von United Lithium.

Herr Eldridge absolvierte sein Bachelor-Studium an der Capilano University in Vancouver, Kanada, und an der Arcada University in Helsinki, Finnland, und erwarb seinen M.B.A. an der Central European University in Budapest, Ungarn.

Änderungen im Vorstand

Adam Giddens ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden, und das Unternehmen dankt ihm für sein Engagement und seine Dienste während seiner Amtszeit.

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt. Die einzige Mineralgrundstücksbeteiligung des Unternehmens ist das Projekt Manson Bay in der Provinz Saskatchewan.

