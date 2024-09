Omnichannel-Shopping wird immer wichtiger

Düsseldorf (ots) - Inmitten der aktuellen Wirtschaftslage und der Schließung

einiger Modehäuser steht die wiederkehrende Frage im Raum: Welche Rolle spielt

der Onlinehandel im deutschen Markt, und wie können Unternehmen das Netz

effizient zur Vermarktung und zum Verkauf ihrer Waren nutzen? Trotz des

Corona-Booms zwischen 2020 und 2022 macht E-Commerce über alle Branchen hinweg

im Vergleich zum stationären Handel nur einen kleinen Anteil des Handelsumsatzes

aus: 2023 lag der Umsatz des Onlinegeschäfts bei knapp 80 Mrd. Euro im Vergleich

zu 629 Mrd. Euro im stationären Einzelhandel. 2021 war das mit Abstand

erfolgreichste Jahr für den deutschen E-Commerce, der während der Lockdowns rund

99 Mrd. Euro erwirtschaftete (im Vergleich zu 536 Mrd. im stationären Handel).

Für dieses Jahr prognostiziert Mintel das Wachstum auf 83,7 Mrd. Euro, was einem

prozentualen Wachstum von knapp 5 Prozentpunkten entspricht.



Je nach Kategorie spielt E-Commerce eine mehr oder weniger relevante Rolle: So

macht er etwa bei Elektrogeräten knapp 58 Prozent des Gesamtumsatzes aus, bei

Kleidung 51 Prozent. Bei Lebensmittel und Getränken gerade einmal 1,3 Prozent -

mit Potenzial nach oben.





Beliebtester Online-Retailer ist Amazon (89 Prozent der Online-Shopper:innenhaben dort in den letzten 12 Monaten eingekauft). Auf Rang zwei befindet sicheBay (41 Prozent), gefolgt vom Marketplace-Konglomerat Otto, Bonprix, Baur undAbout You (30 Prozent der Verbraucher:innen).[1] Top drei unter denEinzelhändlern mit Ladengeschäften, bei denen Konsument:innen in 12 Monatenonline eingekauft haben, sind Drogeriemärkte wie Douglas, dm Markt (44 Prozent),Media Markt / Saturn (36 Prozent) und Discounter wie etwa Lidl (32 Prozent).[2]Armando Falcao, Associate Director Retail bei Mintel Deutschland, führt aus:"Inmitten der aktuellen Wirtschaftslage steht die Entwicklung des Onlinehandelswieder stärker im Fokus - insbesondere natürlich im Fashion-Bereich, wo derE-Commerce einen hohen Anteil des Gesamtumsatzes ausmacht. Potenzial bietet derLebensmittelhandel: Obwohl der LEH knapp die Hälfte des gesamtenEinzelhandelsumsatzes in Deutschland ausmacht, bleibt beim Thema Online nochviel Luft nach oben. Zwar florierte das Quick-Commerce-Modell, für dasUnternehmen wie Gorillas und Flink beispielhaft sind, während der Pandemie. Esstellt jedoch eine große Herausforderung für die Rentabilität dar, vor allem inMärkten wie Deutschland, wo die Kunden traditionell lieber im Laden einkaufen,anstatt höhere Preise für die Bequemlichkeit einer schnellen Lieferung zuzahlen. Daraus folgte: Gorillas wurde von Getir übernommen - doch auch diesesUnternehmen zog sich Anfang dieses Jahres vom deutschen Markt zurück. Flink,