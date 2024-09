BASF will auf Investoren-Treffen mit Umbau-Plänen punkten

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der unter Druck stehende Chemieriese BASF sucht offenbar mit einer Neuaufstellung für einige seiner Geschäfte den Ausweg aus der Misere. Zu den laufenden Sparprogrammen soll jetzt zusätzlich eine Reihe von Schritten kommen, die kommende Woche auf dem Kapitalmarkttag vorgestellt werden. Dabei gehe es vor allem um die Zukunft der Geschäfte Agrarchemie und Beschichtungen/Lacke (Coatings) im Konzern, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Anleger reagierten begeistert, die Aktie stieg zeitweise klar über fünf Prozent.

Der Kapitalmarkttag findet am 26. und 27. September statt. Investoren haben immer wieder hohe Erwartungen geäußert, dass BASF hier liefern müsse. Der seit Ende April agierende neue BASF-Chef Markus Kamieth will dem Vernehmen nach den BASF-Konzern in Teilen umkrempeln. BASF wollte sich hierzu auf Anfrage von Bloomberg nicht äußern.