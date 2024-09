Erwartungen an die Fed-Sitzung

Dax-Familie im Aufwärtsmodus

Anleihen: Kurse legten weiter zu

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche weiter zugelegt. Wichtigstes Thema der Woche war die Geldpolitik der EZB sowie der Fed. Die Zinsentscheidung der EZB fiel dabei wie allgemein erwartet aus, allerdings hatten sich einige Akteure nach Angaben von Marktbeobachtern Signale für weitere Zinsschritte bei den kommenden Ratssitzungen erhofft; diese blieb EZB-Chefin Christine Lagarde schuldig. Mit Blick auf die USA interessierten vor allem die Teuerungsraten, die so ausfielen, dass sie der Fed keinen Strich durch die Planung einer Zinssenkung machten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ging im Wochenvergleich von 2,17 auf 2,15 Prozent zurück. Die Umlaufrendite sank von 2,16 auf 2,12 Prozent..

USA: Hoffnung auf Zinssenkung bescherte deutliche Gewinne

Ausblick: Die Fed im Visier der Anleger

In der aktuellen Woche dürfte die Aufmerksamkeit der Anleger an den deutschen Aktienbörsen in erster Linie der Ratssitzung der US-Notenbank gelten. Dass eine Leitzinssenkung kommen wird, hatte Fed-Chef Jerome Powell ziemlich klar mitgeteilt, die Frage ist, in welcher Höhe. Hier konnten sich etliche Beobachter noch vor sehr kurzer Zeit eine Zinsreduktion sogar um 0,5 Prozentpunkte vorstellen, nach den jüngsten Konjunkturdaten aus den USA rechnet das Gros der Marktteilnehmer allerdings wieder mit einem kleineren Zinsschritt um 0,25 Basispunkte. Sollte es hier zu einer Überraschung kommen und die Fed den Leitzins doch um 0,5 Prozentpunkte senken, könnte dies nicht nur positive Reaktionen hervorrufen. Etliche Anleger könnten auf Bedenken in Bezug auf die Entwicklung der US-Wirtschaft fokussieren. Neben der konkreten Zinsentscheidung der Fed in der aktuellen Woche dürften die Marktteilnehmer genau auf mögliche Signale hinsichtlich des weiteren Vorgehens der Fed achten. Neben der Fed geben zudem auch die Bank of England sowie die Bank of Japan die Ergebnisse ihrer jeweiligen Zinssitzungen bekannt.

Mit Blick auf die deutsche Wirtschaft dürften die ZEW-Konjunkturerwartungen für Interesse an den Märkten sorgen. Von diesen abgesehen ist die Agenda an potenziell marktbewegenden Wirtschaftsdaten in den kommenden Tagen nur spärlich bestückt, sieht man von Inflationszahlen ab. Aus den USA kommen die Einzelhandelsumsätze sowie der New York Empire State Produktionsindex und der Philadelphia Fed Herstellungsindex.