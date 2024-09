BASF: Agrarchemie vor Börsengang – Aktie vor größtem Tagesgewinn seit 2 Jahren

Der Umbau betreffe vor allem die Sparten Agrarchemie und Beschichtungen, wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Quellen berichtet. BASF-CEO Markus Kamieth werde den Investoren auf dem Capital Markets Day am 26. und 27. September mitteilen, dass das Unternehmen die Sparte Agrarchemikalien auf eine mögliche Börsennotierung in einigen Jahren vorbereiten wird, während für das Beschichtungsgeschäft Teilverkäufe oder Partnerschaften in Betracht gezogen werden.

BASF könnte demnach auch Pläne für die zukünftige Entwicklung seines Geschäfts mit Batteriematerialien bekannt geben. Das Unternehmen könnte die Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten zur Stärkung seiner Bilanz verwenden.