Ausverkaufter Hy.Summit.Rhein.Ruhr 2024 vereint an drei Tagen die führenden Köpfe der Transformation (FOTO)

Duisburg, Dortmund, Essen (ots) - Die Dekarbonisierung der Industrie ist in der

entscheidenden Phase. Jetzt werden die Weichen gestellt, ob die Region

Rhein-Ruhr den Anspruch einlösen kann, Europas Wasserstoff-Hauptstadt zu sein.

Die Voraussetzungen mit einer dichten Landschaft aus Industrie und Wissenschaft

sowie einem übergreifenden Bekenntnis der teilnehmenden Kommunen sind gegeben.

Doch wie ist es um die politischen Rahmenbedingungen bestellt?



Antworten gab es beim Hy.Summit.Rhein.Ruhr 2024. Der ausverkaufte

Wasserstoff-Fachkongress vereinte an drei Tagen die führenden Köpfe der

Transformation - bei der Auftaktgala in Duisburg, dem Wirtschaftsforum in

Dortmund und dem Wissenschaftsforum in Essen. Über 600 Gäste stehen für das

große Interesse an den Entwicklungen rund um die industrielle Dekarbonisierung.







Duisburg, Dortmund, Essen, Bochum und Hamm sowie viele Sponsoringpartner

gefördert und vom Verein Hy.Region.Rhein.Ruhr organisiert.



Stimmen zum Hy.Summit.Rhein.Ruhr 2024:



In seinem Grußwort unterstrich Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes

Nordrhein-Westfalen , ein klares Ziel: "Wir wollen Wasserstoffregion Nummer eins

werden. Wir sind ein starker Standort für Industrie und Wissenschaft, dafür

steht auch die Rhein-Ruhr-Region. Gemeinsam haben wir alle Chancen,

Nordrhein-Westfalen zum modernsten und klimafreundlichsten Industriestandort

Europas zu machen. Die Chance werden wir nutzen."



Dr. Robert Habeck, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

: "Die Region Rhein-Ruhr ist etwas Besonderes - eine bestehende Industrie, die

sich verwandeln muss. Die in neue Techniken investieren muss. Dass es im Herzen

des Industriestandortes Deutschland diese Entschlossenheit gibt, ist nicht

selbstverständlich und wirklich aller Ehren wert. Weil die Region nicht nur

wichtig ist für die Volkswirtschaft Deutschlands, sondern auch hohe symbolische

Kraft besitzt. Das Wollen ist hier das Motto der Zeit."



"In Duisburg produzierter Stahl macht uns krisenfester", hatte Summit-Speakerin

Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des

Landes NRW und stellvertretende Ministerpräsidentin , schon zuvor auf dem

Stahlgipfel in Duisburg betont.



Sören Link, Oberbürgermeister der Stadt Duisburg: "Unser gemeinsames Ziel ist

es, die Region Rhein-Ruhr als führende Kraft der grünen Transformation hin zu

einer nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschaft zu etablieren - dafür ist

der Hy-Summit das ideale Forum gewesen." Seite 2 ► Seite 1 von 3



Das regionale Wasserstoff-Event wurde durch die Wirtschaftsförderungen ausDuisburg, Dortmund, Essen, Bochum und Hamm sowie viele Sponsoringpartnergefördert und vom Verein Hy.Region.Rhein.Ruhr organisiert.Stimmen zum Hy.Summit.Rhein.Ruhr 2024:In seinem Grußwort unterstrich Hendrik Wüst, Ministerpräsident des LandesNordrhein-Westfalen , ein klares Ziel: "Wir wollen Wasserstoffregion Nummer einswerden. Wir sind ein starker Standort für Industrie und Wissenschaft, dafürsteht auch die Rhein-Ruhr-Region. Gemeinsam haben wir alle Chancen,Nordrhein-Westfalen zum modernsten und klimafreundlichsten IndustriestandortEuropas zu machen. Die Chance werden wir nutzen."Dr. Robert Habeck, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz: "Die Region Rhein-Ruhr ist etwas Besonderes - eine bestehende Industrie, diesich verwandeln muss. Die in neue Techniken investieren muss. Dass es im Herzendes Industriestandortes Deutschland diese Entschlossenheit gibt, ist nichtselbstverständlich und wirklich aller Ehren wert. Weil die Region nicht nurwichtig ist für die Volkswirtschaft Deutschlands, sondern auch hohe symbolischeKraft besitzt. Das Wollen ist hier das Motto der Zeit.""In Duisburg produzierter Stahl macht uns krisenfester", hatte Summit-SpeakerinMona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie desLandes NRW und stellvertretende Ministerpräsidentin , schon zuvor auf demStahlgipfel in Duisburg betont.Sören Link, Oberbürgermeister der Stadt Duisburg: "Unser gemeinsames Ziel istes, die Region Rhein-Ruhr als führende Kraft der grünen Transformation hin zueiner nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschaft zu etablieren - dafür istder Hy-Summit das ideale Forum gewesen."