Beitragsgelder sind kein Notgroschen für die Politik!

Berlin (ots) - Finanzsituation der GKV ist dramatisch / Bundesregierung muss

Ziele des Koalitionsvertrags umsetzen / Kassen müssen gegen unrechtmäßige

Eingriffe in den Gesundheitsfonds klagen dürfen



Die finanzielle Situation der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat sich im

ersten Halbjahr 2024 dramatisch verschärft. Die Selbstverwaltung der

Innungskrankenkassen warnt eindringlich davor, die Versicherten und Arbeitgeber

weiterhin zu Zahlmeistern für fragwürdige Einzelgesetze bzw. zu Opfern einer

versäumten Strukturreform des Gesundheitswesens zu machen. Stattdessen sollte

die Bundesregierung ihre Versprechen aus dem Koalitionsvertrag endlich einlösen

und beispielsweise die unzureichenden Beiträge für die Bürgergeldbeziehenden

erhöhen. Dies fordert die Mitgliederversammlung der Gemeinsamen Vertretung der

Innungskrankenkassen (IKK e.V.) mit Blick auf die 5,1 Millionen IKK-Versicherten

und die von ihnen betreuten Betriebe in ihrer heutigen Sitzung.





"Das Resümee nach drei Jahren Ampelkoalition ist aus Sicht der für die Finanzender gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen verantwortlichen Verwaltungsräteverheerend", stellt Hans-Jürgen Müller, Vorstandsvorsitzender des IKK e.V.,fest. "Die Kassen sind leer." Schon Ende 2023 habe sich gezeigt, dass dieAnnahmen des Schätzerkreises zu optimistisch waren. Der durchschnittlicheZusatzbeitragssatz hätte um 0,2 Prozentpunkte höher ausfallen müssen. "Dieaktuellen KV-45-Zahlen für das 1. Halbjahr 2024 bestätigen nun dieBefürchtungen: Für die 95 Krankenkassen weisen sie ein Defizit in Höhe von 2,2Milliarden Euro auf; die Leistungsausgaben sind überproportional um 7,6 Prozentgestiegen", erläutert Müller. Nun drohen den Arbeitnehmern und Arbeitgebern eineMehrbelastung in Höhe von 0,7 Prozentpunkten - konkret 434,70 Euro pro Jahr fürbeide gemeinsam. Die zu erwartenden flächendeckenden Beitragssatzsteigerungenmit einem Achselzucken zur Kenntnis zu nehmen, wie es derBundesgesundheitsminister getan hat, sei unangemessen.Die Politik wälze die Kosten für gesamtgesellschaftliche Aufgaben auf dieBeitragszahlerinnen und Beitragszahler der GKV und damit auf die Versichertenund Arbeitgeber ab. "Der Minister kann nicht bei uns Dinge bestellen, die nichtunsere Aufgabe sind, und diese dann noch nicht einmal bezahlen," kritisiertMüller und verweist darauf, dass dies auch von den Beitragszahlern so gesehenwird. Eine repräsentative forsa-Umfrage (August 2024) im Auftrag des IKK e.V.hat gezeigt: Die klare Mehrheit der Befragten (67 %) meint, dass dieKrankenkassenbeiträge ausschließlich zweckgebunden für Leistungen derKrankenkassen an ihre Versicherten verwendet werden sollten.