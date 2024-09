Neue globale Studie weist auf mangelnde Datenqualität und Governance als Haupthindernis für die KI-Bereitschaft hin

Studie zur Datenintegrität von Precisely und dem LeBow College of Business der Drexel University deckt weit verbreitete Probleme mit dem Datenvertrauen und deren Auswirkungen auf Daten- und KI-Initiativen auf

BURLINGTON, Mass., 18. September 2024 /PRNewswire/ -- Precisely, der weltweit führende Anbieter von Datenintegrität, veröffentlichte heute eine neue Studie, die in Zusammenarbeit mit dem Center for Applied AI and Business Analytics am LeBow College of Business der Drexel University (Drexel LeBow) durchgeführt wurde. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem diesjährigen 2025 Outlook: Data Integrity Trends and Insights beleuchten die drängendsten Herausforderungen, denen sich Unternehmen bei der Vorbereitung auf KI und andere Dateninitiativen stellen müssen, und wie sie Investitionen in die Datenintegrität priorisieren, um diese zu bewältigen.