Intel kappt Europapläne

Intel steckt tief in der Krise und reagiert mit umfassenden Maßnahmen: Die Expansionspläne in Europa, darunter ein 30-Milliarden-Werk in Magdeburg, werden vorerst gestoppt.

Wie Intel ankündigte, wird der Bau der „Megafab“ in Sachsen-Anhalt verschoben. Der Konzern, einst größter Chiphersteller der Welt, sprach von zunächst zwei Jahren. Intel wollte rund 30 Milliarden Euro in das Projekt investieren. 3000 Arbeitsplätze sollten entstehen, die Produktion 2027 beginnen. Zuvor war bereits eine weitere Anlage im polnischen Breslau auf Eis gelegt worden, von einem geplanten Werk in Italien war zudem Abstand genommen worden.

Intel hat den Boom beim Thema Spezialchips für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) verschlafen. Nvidia ist hier mit einem Marktanteil von etwa 80 Prozent klarer Branchenprimus. Intel wiederum kämpft auch deshalb mit sinkenden Umsätzen und schrieb zuletzt rote Zahlen.

Liebe Leser,

Nvidia, CocaCola, Starbucks – so lauten drei unserer besten Depottitel in unseren Markenwertportfolios.

Nvidia? Seit 2020 dabei und plus 1600 Prozent vorn.

CocaCola? Seit Oktober 2023 mit Call-OS dabei und plus 255 Prozent

Daniel war am Montag zu Gast bei NTV und hat die jüngste DAX-Konsolidierung eingeordnet.

Unsere Depots werden wir in den kommenden Wochen verstärkt bestücken. Im Big-Tech-Bereich könnte sich das eine oder andere Schnäppchen in einer Übertreibung nach unten einsammeln lassen. In Europa finden sich viele Bewertungen im Keller und Aktien arbeiten an ihrem Turnaround – wie bspw. bei Sartorius , Lufthansa….

Wir bieten ihnen mit dem Code „sommer24“ 24 Prozent Rabatt auf unsere Abos. Hier geht’s zu Investing , Spekulativund MARKENWERT. Testen Sie uns zusätzlich gerne via feingoldresearch.de

Starbucks -recht frisch gekauft im Mai und 150 Prozent im Plus …

Doch nicht nur diese drei Titel funktionieren, sondern unser Portfolio per se.

60 Prozent Rendite auf das GESAMTE Portfolio seit 1.1.2023 und das bei GLEICHZEITIG sogar stets vorhandener Liquidität, damit wir handlungsfähig bleiben. HEISST – bei NEUEN Chancen können wir sofort agieren und genau darum geht es für Sie als Anleger, Trader und mutiger Investor mit Verstand – Chancen nutzen.

Sie möchten sicher auch schwarz auf weiß sehen wie unsere Leistung aussieht? Bitte sehr.

Unsere Screenshots aus unserem Börsendienst zeigen Ihnen, wie einzelne Titel performt haben aber auch, wie das gesamte Portfolio aussieht.

Unsere Markenwertportfolios sind nach der „Feingold Research TOP 100 Marken weltweit Methode“ aufgesetzt und sie werden nach dem Warren Buffet Ansatz „Preis und Wert einer Sache müssen stimmen“ bestückt. Und zwar dann, wenn genau der Preis zum Wert der starken Marke passt…