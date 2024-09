4 ETFs mit bis zu 7,86 % Rendite, die wie Buffett von Zinssenkungen profitieren

Warren Buffett hat die Phase der steigenden Leitzinsen genutzt, um in kurzlaufende US-Staatsanleihen zu investieren. So sichert er sich einerseits eine Verzinsung von bis zu fünf Prozent und profitiert anderseits von den nun wahrscheinlich folgenden Anleihen-Kursanstiegen. Zum Halbjahr 2024 lag Berkshire Hathaways Cash- und Anleihenbestand bei etwa 293,7 Milliarden US-Dollar.

Hinzu kommt, dass die Inflation in den USA und in Europa mittlerweile nur noch bei 2,5 Prozent beziehungsweise 2,2 Prozent angekommen ist, sodass Zentralbanker inzwischen eher eine Rezession fürchten. In zahlreichen Schwellenländern und in Europa hat deshalb bereits ein neuer Zinssenkungszyklus begonnen, der jetzt auch in den USA bevorsteht.