Österreichisches Unternehmen schafft nachhaltige Alternative

Wien (ots) - Platzmangel zwingt Schulen und Kindergärten dazu, Kinder in

Containern zu betreuen. Dass dies nicht die beste Lösung ist, beweist das

österreichische Unternehmen Lukas Lang Building Technologies, bekannt durch den

Bau der Parlamentspavillons am Wiener Heldenplatz. Schnell, hochwertig,

nachhaltig? Das ist möglich!



Es ist 07:00 Uhr morgens, die Sonne scheint, die Blätter der Bäume rascheln im

Wind, Kinder werden von ihren Eltern zum Kindergarten oder zur Schule gebracht.

Eine Wiese lädt zum Spielen ein, Kinderlachen ist zu hören. Dieses harmonische

Bild wird jedoch zerstört. Denn die Betreuung der Kinder findet bis auf Weiteres

in einem grauen, wenig einladenden Containerbau statt. Das ist auch diesen

September wieder Realität für zahlreiche Kinder und Jugendliche in Österreich.

Grund dafür ist der steigende Bedarf an Betreuungsplätzen und der schnelle Griff

zu einer vermeintlich guten Lösung. Doch obwohl sich auch Containergebäude

weiterentwickelt haben, sind sie weder angenehm noch nachhaltig. Hitze, Kälte,

Enge und Lärm werden zum Problem. Dass es auch anders geht, zeigt ein aktuelles

Bauprojekt in der Gemeinde Spillern, Korneuburg.









2022 stand Bürgermeister Thomas Speigner vor einer Herausforderung, die wohl

zahlreichen Gemeinden bekannt ist. Der vorhandene Kindergarten konnte den

erhöhten Bedarf an Plätzen nicht decken und das Grundstück für ein neues,

größeres Kindergartengebäude war noch nicht verfügbar. Bei seiner Suche nach

einer Alternative zu unansehnlichen Containern stieß er auf das Unternehmen

Lukas Lang Building Technologies, welches für die Dauer der Sanierung des

österreichischen Parlaments temporäre Pavillons auf dem Heldenplatz errichtet

hatte. Die Besonderheit: Die Gebäude benötigen nur wenig Bauzeit und können nach

der Nutzung rückstandslos und umweltfreundlich abgebaut und deren Elemente für

Häuser aller Art und Grundrisse wiederverwendet werden. Diesen großen Vorteil

machte sich die Gemeinde Spillern zu Nutze! In nur kurzer Zeit wurde ein

vollwertiger Kindergarten mit hohem Holzanteil errichtet, dass es sich um eine

temporäre Lösung handelte, war für die Pädagog:innen und Kinder nicht zu spüren.



Zirkuläres Bauen schont Ressourcen und vermeidet Müll



Durch lösbare Verbindungen gelang es diesen Sommer, das temporäre Gebäude

zerstörungsfrei und geräuscharm zu zerlegen und die Elemente für den Bau des

neuen Kindergartens auf dem nun freien Grundstück einzusetzen. Das alles

passierte, ohne den Betrieb zu unterbrechen und ohne die Umwelt und

Nachbarschaft zu belasten. "Hier entsteht kein Müll!", betonte Bauleiter Kenny Seite 2 ► Seite 1 von 2



Wiederverwenden statt Wegwerfen - Das ist nun auch im Bau möglich!2022 stand Bürgermeister Thomas Speigner vor einer Herausforderung, die wohlzahlreichen Gemeinden bekannt ist. Der vorhandene Kindergarten konnte denerhöhten Bedarf an Plätzen nicht decken und das Grundstück für ein neues,größeres Kindergartengebäude war noch nicht verfügbar. Bei seiner Suche nacheiner Alternative zu unansehnlichen Containern stieß er auf das UnternehmenLukas Lang Building Technologies, welches für die Dauer der Sanierung desösterreichischen Parlaments temporäre Pavillons auf dem Heldenplatz errichtethatte. Die Besonderheit: Die Gebäude benötigen nur wenig Bauzeit und können nachder Nutzung rückstandslos und umweltfreundlich abgebaut und deren Elemente fürHäuser aller Art und Grundrisse wiederverwendet werden. Diesen großen Vorteilmachte sich die Gemeinde Spillern zu Nutze! In nur kurzer Zeit wurde einvollwertiger Kindergarten mit hohem Holzanteil errichtet, dass es sich um einetemporäre Lösung handelte, war für die Pädagog:innen und Kinder nicht zu spüren.Zirkuläres Bauen schont Ressourcen und vermeidet MüllDurch lösbare Verbindungen gelang es diesen Sommer, das temporäre Gebäudezerstörungsfrei und geräuscharm zu zerlegen und die Elemente für den Bau desneuen Kindergartens auf dem nun freien Grundstück einzusetzen. Das allespassierte, ohne den Betrieb zu unterbrechen und ohne die Umwelt undNachbarschaft zu belasten. "Hier entsteht kein Müll!", betonte Bauleiter Kenny