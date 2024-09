Wann Musk als erster Mensch 1.000.000.000.000 USD Vermögen erreichen könnte

Musk besitzt fast 13 Prozent des Unternehmens. Wenn Tesla weiterhin zulegt, könnte das Musk ein Vermögen von über 1 Billion US-Dollar einbringen.

"Wir glauben, dass Musk sich in einer Position befindet, in der er in den kommenden Jahren neue Höhen erreichen kann, da Tesla von vollautonomen Fahrzeugen, Robotaxis und der Zukunft von Elektrofahrzeugen profitiert", kommentierte Dan Ives, leitender Aktienanalyst bei Wedbush, in einer E-Mail an CNN.

Wie Bloomberg berichtet, besitzt Musk zusätzlich etwa 42 Prozent von SpaceX, einem Privatunternehmen, das im Juni mit 210 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.

Musk gehört auch Neuralink, ein Start-up-Unternehmen für Gehirnchip-Implantate, das gelähmten Menschen helfen will, ihre Bewegungsfähigkeit wiederzuerlangen. Ein Teil von Musks Vermögen stammt auch aus seinem vielleicht umstrittensten Geschäft: der Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter. Musk erwarb X im Jahr 2022 – nachdem er zunächst versucht hatte, aus dem 44-Milliarden-US-Dollar-Deal auszusteigen.

Nvidias CEO Jensen Huang ist Musk aber auf den Fersen, der erste Mensch der Welt mit einem Vermögen von 1 Billion US-Dollar zu werden, genauso wie der indische Milliardär Gautam Adani. Laut Informa könnte die Monsterrallye der Nvidia-Aktie Huang im Jahr 2028 zum Billionär machen. Huang hat laut Bloomberg ein Nettovermögen von 104 Milliarden US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion