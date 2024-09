ROUNDUP/Aktien New York Kurse bleiben lethargisch am Tag des US-Zinsentscheids Wenige Stunden vor dem mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheid haben sich die Anleger in New York am Mittwoch weiter nicht aus der Deckung gewagt. Bei den Experten gehen die Meinungen darüber auseinander, wie stark die amerikanische Notenbank Fed …