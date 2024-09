Ray Dalio: Fed-Zinsentscheid kein Gamechanger

Die bevorstehende Zinssenkung der US-Notenbank Fed wird für globale Investoren langfristig kaum einen Unterschied machen, auch wenn Chinas Wirtschaftsabschwung weiterhin für Besorgnis sorgt. Dies sagten Teilnehmer eines Forums in Asien.

Ray Dalio, Gründer von Bridgewater Associates, betonte, dass der nächste Schritt der Fed "keinen Unterschied" für die langfristige Entwicklung mache, da die Politik letztlich reale Zinssätze niedrig halten müsse, um die steigenden Schulden zu bedienen. "Die Fed muss die Zinsen hoch genug halten, um den Gläubigern eine reale Rendite zu sichern, ohne sie so hoch anzusetzen, dass die Schuldner in Schwierigkeiten geraten", sagte Dalio im Gespräch mit Bloomberg auf dem Milken Institute Asia Summit in Singapur.