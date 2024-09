Hygenco unterzeichnet Absichtserklärung mit REC zur Finanzierung von grünem Ammoniakprojekt in Gopalpur, Odisha

Das Green Ammonia Project des Unternehmens ist Teil seiner langfristigen Vision, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Im Rahmen der Absichtserklärung wird REC bis zu 280 Millionen US-Dollar für das Projekt bereitstellen, während Hygenco plant, in den nächsten Jahren rund 2,5 Milliarden US-Dollar in seine Projekte für grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak in ganz Indien zu investieren.

GURUGRAM und AHMEDABAD, Indien, 18. September 2024 /PRNewswire/ -- Hygenco Green Energies Pvt Ltd, ein Pionier bei der Herstellung von kostengünstigem grünem Wasserstoff, meldete den Abschluss einer Absichtserklärung mit REC Limited (vormals Rural Electrification Corporation Limited) zur Finanzierung von Hygencos grünem Ammoniak-Projekt in Gopalpur, Odisha. Unterzeichnet wurde die Absichtserklärung im Rahmen der 4. Global Re-Invest in Gandhinagar, Gujarat.

Amit Bansal, Mitbegründer und CEO von Hygenco, erklärt: „Wir engagieren uns für die Energiesicherheit in Abstimmung mit der Vision „Aatmanirbhar Bharat" („unabhängiges Indien") der indischen Regierung. Unsere Projekte werden dazu beitragen, die Kohlenstoffemissionen zu verringern und den Weg in eine nachhaltige Zukunft zu ebnen."

Hygenco hat sich im Bereich des grünen Wasserstoffs bereits einen Namen gemacht. Im März 2024 nahm Hygenco in Hisar, Haryana, die erste kommerzielle grüne Wasserstoffanlage Indiens in Betrieb. Im Jahr 2022 hatte Hygenco mit Jindal Stainless den ersten langfristigen kommerziellen Abnahmevertrag für grünen Wasserstoff in Indien für das Projekt in Hisar unterzeichnet. Der Entwickler hat außerdem Vereinbarungen mit großen Unternehmen wie Sterlite Technologies zur Lieferung von grünem Wasserstoff geschlossen.

Das Ziel von Hygenco ist es, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak zu werden.

Der Erfolg von Hygenco ist ein bedeutender Schritt zur Senkung der indischen CO2-Emissionen. Ihre Projekte werden dazu beitragen, schwer abbaubare Industriezweige wie die Stahl- und Chemieindustrie zu dekarbonisieren. Dies wird zur Umsetzung der indischen Klimaziele und zur Schaffung einer nachhaltigen Zukunft beitragen.

Informationen zu Hygenco:

Hygenco mit Hauptsitz in Gurgaon, Indien, entwickelt und betreibt kommerziell attraktive Anlagen für grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak in großem Maßstab. Hygenco, das über weitreichende Fähigkeiten bei Planung, Bau und Betrieb von grünen Wasserstoffprojekten verfügt, hat Indiens erstes grünes Wasserstoffprojekt in Hisar in Betrieb genommen, das Anfang des Jahres vom Minister für Zivilluftfahrt und Stahl der Union eingeweiht wurde. Hygenco will über einen Zeitraum von 3 Jahren 2,5 Milliarden US-Dollar investieren, um Projekte für grünen Wasserstoff in Indien zu realisieren.

