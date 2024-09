Palantir: "Zeit zu verkaufen", sagt diese Investorin

All das hat der Aktie zu einer Perfomance von über 100 Prozent seit Jahresbeginn verholfen. Die Investorin Amritha Roy ist jedoch der Meinung, dass die Aktie überhitzt ist und es jetzt an der Zeit sei, sich zurückzuziehen.

Dieser Ritterschlag folgt auf eine Phase robusten Wachstums für das Big-Data-Analyseunternehmen. Palantir hat ganze sieben Quartale in Folge Gewinne erzielt, wobei die jüngsten Ergebnisse des zweiten Quartals 2024 ein beeindruckendes Gewinnwachstum von 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aufweisen.

"Angesichts der aktuellen Handelssituation von Palantir glaube ich, dass es kurzfristig mehr Abwärts- als Aufwärtspotenzial gibt", schreibt Roy.

Die Investorin ist weiter der Meinung, dass Palantir das mit Abstand am höchsten bewertete SaaS-Unternehmen (Software-as-a-Service) ist. Roy schließt zwar das Wachstumspotenzial im kommenden Jahr nicht aus, ist aber skeptisch, dass das aktuelle Risiko-Ertrags-Verhältnis derzeit eine überzeugende Investition darstellt.

Darüber hinaus weist Roy darauf hin, dass die Aufnahme in den S&P 500 zwar in der Vergangenheit zu Kurssteigerungen geführt hat, diese Gewinne jedoch in der Regel nach einigen Monaten wieder verschwinden.

Tatsächlich stieg die Palantir-Aktie kürzlich direkt nach Ankündigung der Aufnahme in den S&P 500 im erweiterten Freitagshandel um über 7 Prozent. Üblicherweise klettern Aktienkurse nach der Bekanntgabe ihrer Aufnahme in einen Index, da Indexfonds Bestände aufstocken müssen, um ihre Portfolios an die aktualisierte Zusammensetzung des S&P 500 anzupassen.

Die Risiken

Zu Roys weiteren Bedenken gehört das (relativ) langsamere Wachstum des internationalen Geschäfts von Palantir, das etwas mehr als ein Drittel des Unternehmensumsatzes ausmacht.

Auch das breitere makroökonomische Umfeld stelle demnach eine Herausforderung dar, da jede Verlangsamung der KI-Ausgaben von Unternehmen zu härteren Zeiten für Palantir führen könnte.

Roy betont, dass die Pläne des Insiders Peter Thiel, Palantir-Aktien im Wert von 1 Milliarde US-Dollar zu verkaufen, zusätzlichen Abwärtsdruck auf die Aktie ausüben könnten.

"Investoren könnten ihre Positionen kürzen oder verkaufen wollen, um auf dem aktuellen Niveau Gewinne zu verbuchen und den bevorstehenden Volatilitätseinbruch zu vermeiden", fasst sie zusammen. Das Urteil der Investorin lautet aufgrund dieser Risiken "Verkaufen".

Die Analysten der Wall Street scheinen Roys zurückhaltende Einschätzung zu teilen. Bei 24 Analysten-Beurteilungen lautet der Konsens Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut FactSet bei 27,36 US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion