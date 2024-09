Sevilla führt 'Eintritt' für Hauptplatz der Stadt ein

Zentralregierung beklagt "Privatisierung des öffentlichen Raumes"

Der Bürgermeister hatte bereits vor einigen Monaten in den sozialen Netzwerken erstmals über sein Vorhaben informiert. Damit hatte er nicht nur im Netz, sondern auch bei politischen Gegnern Kritik und Empörung ausgelöst. Die linke Zentralregierung meinte zum Beispiel, das Vorhaben komme einer "Privatisierung des öffentlichen Raumes" gleich. Da der Platz aber der Stadt gehört, kann Madrid das Vorhaben nicht verhindern.

Die Plaza de España gilt als eine der größten Touristenattraktionen der von maurischen, römischen und christlichen Einflüssen geprägten andalusischen Hauptstadt. Der imposante, circa 50.000 Quadratmeter große halbkreisförmige Platz wurde für die Iberoamerikanische Ausstellung 1929 gebaut und soll unter anderem die Umarmung der ehemaligen lateinamerikanischen Kolonien durch Spanien symbolisieren.

Der zunehmende Massentourismus bereitet immer mehr Städten und Regionen Probleme. In Spanien gab es dieses Jahr bereits mehrere Protestkundgebungen, unter anderem in Barcelona, auf Mallorca und auf den Kanaren. Inzwischen wird von den Behörden immer häufiger die "Notbremse" gezogen, werden Übernachtungssteuern und andere Abgaben etwa für Kreuzfahrt-Passagiere eingeführt oder erhöht. Venedig verlangte in diesem Jahr als erste Stadt der Welt testweise an manchen Tagen von Tagesbesuchern Eintritt./er/DP/jha