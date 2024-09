Marktanalysen und Trends im Immobiliensektor - Einfluss von Infrastrukturprojekten auf den Immobilienmarkt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Walldorf (ots) - Das Immobiliengeschäft ist eine komplexe Angelegenheit - zumalTrends und Infrastrukturprojekte die Attraktivität und Wertentwicklung vonImmobilien kontinuierlich beeinflussen. An dieser Stelle ist die Expertise vonFachleuten gefragt. Katharina Heid ist qualifizierte Sachverständige fürImmobilienbewertungen und berät mit der Heid Immobilien GmbH sowohl Privatkundenals auch Unternehmen. Welchen Einfluss aktuelle Trends, Entwicklungen undgroßangelegte Infrastrukturprojekte auf den Immobilienmarkt haben, erfahren Sieim Folgenden.Ganz gleich, wie man es betrachtet: Der Wert einer Immobilie wird immer auchdurch externe Faktoren beeinflusst. Nicht umsonst heißt es in der Branche oft,dass der Standort ebenso wichtig ist wie die Immobilie selbst. Als besondersrelevant für die Attraktivität und Wertentwicklung von Immobilien gilt dieInfrastruktur, die eine Immobilie umgibt. Denn sie ist ein Schlüsselfaktor fürwirtschaftliches Wachstum - und hat daher einen erheblichen Einfluss auf dieImmobilienbewertung. Geplante Infrastrukturprojekte, seien es nun neueVerkehrsanbindungen, Gewerbeparks oder andere Entwicklungsprojekte, könnenlokale Immobilienmärkte maßgeblich beeinflussen. "Angesichts derherausfordernden Wirtschaftslage blicken Entwickler und Investoren derzeit ganzgenau auf Faktoren wie Baukosten, Renditeaussichten und Mietpreisentwicklungen",betont Katharina Heid von der Heid Immobilien GmbH. "Doch auch demografischeVeränderungen, technologische Innovationen und ökologische Trends beeinflussendie spätere Preisgestaltung von Projektentwicklungen.""Aktuelle Trends und neue Infrastrukturprojekte können die Immobilienwerte inihrer Umgebung deutlich steigern", fährt die Expertin fort. "Entwickler undInvestoren, die gezielt in aufstrebenden Gebieten investieren, können von derWertsteigerung profitieren, weshalb fundiertes Wissen über zukünftigeEntwicklungspläne von entscheidender Bedeutung ist." Als qualifizierteSachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Immobilien hatKatharina Heid gemeinsam mit André Heid, die Heid Immobilien GmbH gegründet -eine zertifizierte und TÜV-geprüfte Immobilienagentur. Spezialisiert aufSachverständigengutachten und Immobilienbewertungen erstellen die beidenExperten jährlich etwa 5.000 Immobiliengutachten für Privatkunden, Unternehmen,öffentliche Einrichtungen, Steuerberater und Rechtsanwälte. Damit verschafft derMarktführer der Branche seinen Kunden sowohl finanzielle Vorteile als auch