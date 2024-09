Neues Video Tocvan CEO spricht über die erfolgversprechenden Aussichten des Pilar-Gold-Silb Brodie Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., hat ein interessantes Video veröffentlicht, in dem er über die positiven Aussichten vom Pilar-Gold-Silber-Projekt spricht. Die Rahmenbedingungen haben sich mit der neuen Regierung in Mexiko wieder erheblich verbessert, da diese wesentlich minenfreundlicher als die vorherige Regierung ist. Herr Sutherland sieht keine Verzögerungen bei der bevorstehenden Genehmigung für die Pilotmine, die im 1. Quartal 2025 mit der Produktion starten soll. In anderen Ländern ist die Genehmigungsphase ein langwieriger und mühseliger Prozess, weswegen Mexiko auch so attraktiv für Investoren und dort aktiven Minenunternehmen ist.