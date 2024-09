AKTIE IM FOKUS Mögliche Umbau-Pläne schieben BASF an - unter Dax-Favoriten Ein Bericht über eine mögliche Neuaufstellung von BASF hat die Aktien des Chemiekonzerns am Mittwoch angetrieben. In der Spitze stiegen sie um 5,8 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang Juni und waren einer der besten Werte im Dax . Zuletzt …