Deutsche Anleihen sinken vor US-Zinsentscheidung

An den Finanzmärkten hielten sich die Anleger vor wichtigen geldpolitischen Beschlüssen in den USA zurück. Nach Hinweisen aus den Reihen der US-Notenbank gilt zwar als sicher, dass die Fed am Abend die Zinswende einläutet und die Leitzinsen erstmals seit der Inflationswelle senken wird. Allerdings ist unklar, wie stark der Zinsschritt ausfallen wird.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,34 Prozent auf 134,30 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,19 Prozent.

Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg erwartet eine Mehrheit der befragten Volkswirte eine Verringerung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte auf 5,0 bis 5,25 Prozent. Zuletzt wurde aber zunehmend auf einen größeren Zinsschritt um 0,50 Prozentpunkte spekuliert. "Ob 0,25 oder 0,50 Prozentpunkte, einige Marktteilnehmer werden heute Abend auf dem falschen Fuß erwischt werden und wohl Positionen ausgleichen müssen", kommentierten Experten der Dekabank.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel rechnet unterdessen nicht mit schnellen Zinssenkungen in der Eurozone. Seiner Einschätzung nach gilt es als sicher, dass "die Leitzinsen nicht so schnell und stark heruntergehen, wie sie heraufgegangen sind", sagte Nagel am Mittwoch in Frankfurt. Weil die weiteren Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig seien, "können die Zeitabstände zwischen den potenziellen Schritten variieren"./jsl/nas

