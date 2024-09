Safe Life schließt die Übernahme von Medisol in Europa ab

„Wir sind seit langem von Medisol beeindruckt und freuen uns sehr, das Unternehmen in unserer schnell wachsenden Unternehmensfamilie begrüßen zu dürfen", erklärt Jimmy Eriksson, CEO von Safe Life. „Die Übernahme von Medisol stärkt unsere Marktposition in Europa erheblich. Mit der umfassenden Präsenz von Medisol in 30 Ländern erweitert dieser strategische Schritt unsere Reichweite und unsere Fähigkeiten, wodurch wir neue Möglichkeiten erschließen und unseren Kunden einen höheren Mehrwert bieten können."

STOCKHOLM, 18. September 2024 /PRNewswire/ -- Safe Life, ein in Stockholm ansässiger Anbieter von lebensrettenden Lösungen mit Portfoliounternehmen in ganz Europa und Nordamerika, gibt die strategische Übernahme seines jüngsten europäischen Unternehmens, Medisol BV („Medisol"), bekannt. Dies ist die 27. Akquisition für Safe Life seit 2019 und stärkt die Position des Unternehmens als marktführender Anbieter von AEDs in Nordamerika und Europa.

Medisol, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist einer der führenden europäischen Vertreiber von AEDs mit umfassender Erfahrung im eCommerce und Niederlassungen in 30 europäischen Ländern. Diese Akquisition ist eine strategische Ergänzung des bestehenden Portfolios von Safe Life und versetzt uns in die Lage, Märkte in ganz Nordamerika und Europa effektiv zu bedienen.

Durch die Nutzung der Stärken beider Unternehmen ist Safe Life ideal positioniert, um die steigende Nachfrage nach lebensrettenden Geräten zu befriedigen und einem breiteren Kundenstamm einen verbesserten Service zu bieten.

„Das Medisol-Team freut sich, der Safe Life-Familie beizutreten. Dieser Schritt wird unser Wachstum vorantreiben und unsere Fähigkeit verbessern, unseren Kunden lebensrettende Lösungen zu liefern", sagte Pieter Joziasse, Gründer und CEO von Medisol.

Durch die Übernahme von Medisol steigt der jährliche Pro-forma-Umsatz von Safe Life auf über 2 Milliarden SEK. Nach einer kürzlich durchgeführten Kapitalerhöhung ist Safe Life gut positioniert, um weitere strategische Akquisitionen in wichtigen geografischen Märkten zu tätigen. Mit kontinuierlichen Investitionen in Talente und Technologie hält Safe Life weiterhin an seiner Mission fest, mehr Leben zu retten.

Informationen zu Safe Life

Safe Life wurde 2019 gegründet und ist eine Gruppe von Unternehmen, die sich auf die Bereitstellung von lebensrettenden Ausrüstungen und entsprechenden Schulungen konzentriert. Seit seiner Gründung hat Safe Life, dessen Kerngeschäft AEDs sind, zahlreiche Unternehmen in Europa und Nordamerika übernommen.

Informationen zu Medisol BV

Das 2001 gegründete Unternehmen Medisol ist ein führender unabhängiger Anbieter von AEDs. Seit seiner Gründung hat sich Medisol als weltweiter Marktführer im Verkauf und Vertrieb von AEDs sowie von Wiederbelebungs- und Schulungsgeräten etabliert und ist in über 30 Ländern vertreten. Mit über 75.000 verkauften AEDs weltweit bleibt Medisol seiner Mission treu: Leben retten.

