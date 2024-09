Dax lässt geringfügig nach - Siemens Energy vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax geringfügig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 18.720 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von wenigen Punkten im Vergleich zum Vortagesschluss. Der Dax bewegte sich im Tagesverlauf in der Nähe seines Schlusskurses vom Dienstag.



"Heute nun ist der Tag der Entscheidung gekommen, dem die weltweiten Investoren seit Wochen entgegenfiebern. Die US-Notenbank soll endlich auch in den USA die Zinswende einläuten", erklärte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Die große Frage ist nur, ob Fed-Chef Powell heute Abend um 20 Uhr einen kleinen oder großen Zinsschritt nach unten verkünden wird. Allerdings dürften weder 25 noch 50 Basispunkte Leitzinssenkung die Situation kurzfristig groß verändern, auch sollte die Finanzwelt nicht in ihren Grundfesten erschüttert werden."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG! Long 69,83€ 0,52 × 14,13 Zum Produkt Short 80,00€ 0,57 × 13,87 Zum Produkt