JPMORGAN stuft RECKITT auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt nach einem Kreise-Bericht über einen erwogenen Verkauf des Homecare-Geschäfts auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Der im Bericht erwähnte Zeitrahmen des Deals bis Ende 2025 entspreche der jüngst kommunizierten Strategie des Konsumgüterkonzerns, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Wert des Homecare-Geschäfts sieht Pannuti aber merklich unter der kolportierten Summe./niw/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / 09:30 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2024 / 09:41 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 55,54EUR auf Tradegate (18. September 2024, 17:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: RECKITT

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m