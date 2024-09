Messe "ARBEITSSCHUTZ AKTUELL" vom 5. bis 7. November 2024 in Stuttgart (FOTO)

Karlsruhe | Stuttgart (ots) - Die Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten zu

gewährleisten, ist eine anspruchsvolle Aufgabe für Unternehmen und den

öffentlichen Dienst. Je nach Branche und Tätigkeiten gibt es vielfältige

Herausforderungen im Arbeitsschutz. Die Messe ARBEITSSCHUTZ AKTUELL, die vom 5.

bis 7. November 2024 in Stuttgart stattfindet, bietet Besucherinnen und

Besuchern praxisnahe Lösungen und wertvolle Impulse. Unternehmen erhalten nicht

nur Unterstützung bei der Erfüllung ihrer rechtlichen Pflichten, sondern auch

bei der Förderung der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden.



Neben der Fachmesse ist das umfangreiche Vortragsprogramm bereits im

Eintrittspreis enthalten. Auf der FASI Stage, präsentiert von der

Fachvereinigung Arbeitssicherheit (FASI), und auf der Praxis Konferenz werden

aktuelle Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes von hochkarätigen

Expertinnen und Experten behandelt. Zusätzlich bietet die Expo Stage

praxisorientierte Vorträge zu konkreten Anwendungen und Handlungshilfen.





Prominente Ex-Sportler sind ebenfalls Teil des Programms: Ex-Fußballer NilsPetersen vom SC Freiburg eröffnet die Messe mit einer Keynote am Dienstag,während Skisprung-Legende Sven Hannawald und Schauspieler Ralf Moeller weiterespannende Vorträge und Diskussionen begleiten.Innovationen und Schwerpunkte der AusstellerRund 250 führende Firmen präsentieren ihre neuesten Innovationen undmaßgeschneiderten Lösungen auf der Messe. Die Angebotsbereiche umfassen dasgesamte Spektrum des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, von persönlichenSchutzausrüstungen bis hin zu modernen Sicherheitslösungen. In diesem Jahr wirdein besonderer Fokus auf die Themen Gefahrstoffmanagement und Absturzsicherunggelegt. Aussteller zeigen innovative Ansätze, um Risiken am Arbeitsplatz zuminimieren und die Sicherheit der Mitarbeitenden zu gewährleisten. Die Besucherhaben die Möglichkeit, sich über aktuelle Trends und Technologien zu informierenund direkt mit Experten in den jeweiligen Fachbereichen zu sprechen.Theorie und Recht auf der FASI StageDie Fachvereinigung Arbeitssicherheit (FASI) vereint Experten aus den BereichenArbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz. Auf der FASI Stage werden rechtliche,wissenschaftliche und praxisnahe Vorträge gehalten, die sich aktuellenHerausforderungen des Arbeitsschutzes widmen. Ein Highlight ist dieVortragsreihe zur Auswirkung des Klimawandels auf die Beschäftigten sowie zu dengesundheitlichen Auswirkungen der New Work-Arbeitsmodelle.Weitere klassische Themen des Arbeitsschutzes, wie Arbeitsmittel,