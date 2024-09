TÜV SÜD investiert mit PTI Lab in die Zukunft der HU

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Der disruptive Wandel im Mobilitätssektor hat ganz konkretAuswirkungen auf die Kerndienstleistungen der Prüforganisationen. Schließlichhaben diese unter anderem die Aufgabe, durch die Hauptuntersuchung (HU), imEnglischen Periodical Technical Inspection (PTI) genannt, für dieVerkehrssicherheit zu sorgen. In diesem Zusammenhang baut TÜV SÜD aktuell einPTI-Labor am Standort Fürstenfeldbruck auf. In dem als Reallabor konzipiertenPTI Lab testen die Sachverständigen von TÜV SÜD unter anderem digitale Tools fürdie HU-Durchführung und die Digitalisierung von Prozessen, um auch neueFahrzeugtechnologien im Rahmen der HU prüfen zu können sowie das Kundenerlebnisweiter zu optimieren.Stauassistent, Softwareupdates over the air, autonomes Fahren,Car-2-X-Kommunikation - neue Technologien ziehen in die Fahrzeuge von heute undmorgen ein. Vor diesem Hintergrund entsteht in Fürstenfeldbruck aktuell einzentrales Testlabor für Prototypen von Prüfmitteln sowie für Pilotprojekte undPartnerschaften rund um die Weiterentwicklung der Hauptuntersuchung. GroßesPlus: Im TÜV SÜD Service-Center (TSC) nebenan können neue Erkenntnisse undMethoden gleich zum Realitätscheck: "Direktes Nutzerfeedback von amtlichanerkannten Sachverständigen sowie von Kunden und Partnern garantiert, dass neueTools sofort mit echten Messergebnissen abgeglichen werden können", sagt PatrickFruth, CEO der TÜV SÜD Division Mobility, und fügt hinzu: "Digitalisierung undEffizienzsteigerung - das sind die Stichworte für den nachhaltigen Umbau allergut 400 TÜV SÜD Service-Center. Daran arbeiten wir in unserem PTI Lab inFürstenfeldbruck."Innovative Tools entwickeln für die SachverständigenThemen, die auch darauf abzielen, den Kundenservice rund um dieHauptuntersuchung sowie die Qualität etwa bei den Abläufen wieTerminvereinbarung oder Bezahlung weiter zu verbessern. "Mehr als sechsMillionen Hauptuntersuchungen pro Jahr - das bedeutet für uns als TÜV SÜD einebesondere Verpflichtung für die Fahrzeugsicherheit insgesamt", unterstreichtAlexander Kraus, CTO der TÜV SÜD Division Mobility.Verpflichtung beispielsweise für schlanke, nachvollziehbare Prozesse. Dazubeitragen werden etwa neue digitale Prüf- und Unterstützungstools, wie zumBeispiel ganz aktuell ein digitaler HU-Sprachassistent, der nicht nur denSachverständigen bei der Dokumentation von festgestellten Mängeln hilft, sondernauch für mehr Effizienz, etwa beim Erstellen des Prüfberichts sorgt.Ann-Christin Mainz, MOTION Product Innovation Manager PTI 4.0: "Durch diedigitale Übermittlung und Speicherung können wir auch letzte Lücken für etwaigeFehlerquellen schließen - ein Riesenplus für die Qualität unserer Prozesse."