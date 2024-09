Vonovia will Tochter Deutsche Wohnen enger an sich binden Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia will seine Tochter Deutsche Wohnen noch enger an sich binden. Ziel sei ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, teilten die Unternehmen am Mittwochabend mit. Außenstehende Aktionäre der …