Ausländisches Medienteam lobt "grünes Wunder" von Shendong Coal im Nordwesten Chinas

Beijing (ots/PRNewswire) - Ein Team von Vertretern mehrerer namhafter

internationaler Medien besuchte am 14. September die Shendong Coal Group unter

der CHN Energy Investment Group im Nordwesten Chinas.



Während des Besuchs lobten die ausländischen Medienvertreter die Praktiken und

Innovationen von Shendong Coal im Bereich der intelligenten und grünen

Entwicklung und priesen das Unternehmen als "Schrittmacher der intelligenten

grünen Entwicklung" in der weltweiten Kohleindustrie an.





Shendong Coal verfügt jetzt über 13 moderne, sichere und effiziente Minen. Eshat Chinas erstes Kohlebergwerk mit einer Einzelkapazität von 200 MillionenTonnen errichtet und Kohlebergwerkskomplexe in einer Größenordnung von zehnMillionen Tonnen gebildet.Gao Huiwu, ein leitender Angestellter von Shendong Coal, gab eine Einführung indie Entwicklungsziele der intelligenten Kohlemine "0587" und die Erfolge desUnternehmens im unbemannten Betrieb. Der Einsatz intelligenter Bergwerke hatnicht nur die Produktionseffizienz verbessert, sondern auch zur Sicherheitbeigetragen.Isaura Diez Millan, eine Journalistin der LateinamerikanischenNachrichtenagentur, sagte, dass dieses Unternehmen ihre frühere Wahrnehmung derchinesischen Kohlebergwerke als gefährliche Orte völlig verändert habe.Auf dem elektronischen Bildschirm des intelligenten Kontrollzentrums desKohlebergwerks Daliuta werden die Produktionsdaten der Bergwerke in Echtzeitangezeigt, während zwei Hightech-Raumkapseln die Aufmerksamkeit der Besucherbesonders auf sich zogen. Das Niveau der Intelligenz von Shendong Coal istbeeindruckend, sagte Jose Luis Barcelo Mezquita, Präsident von Financial World,einer spanischen Finanzmediengruppe.Das Senkungsgebiet des Halagou-Kohlebergbaus in der Stadt Daliuta war früher einWüstengebiet, wurde aber jetzt von Shendong Coal durch umfassendeWiederherstellung in ein ökologisches Vorzeigegebiet umgewandelt. Ferner wurdeein Entwicklungsmodell mit Sanddorn-Wirtschaftswäldern und industriellerProduktion eingeführt. Die Mitarbeiter von Shendong Coal informierten dieausländischen Medienvertreter über das ökologische Managementmodell desUnternehmens."Dieses Modell schafft ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Gewinn undökologischem Nutzen und ist damit ein Vorbild für Unternehmen aus der ganzenWelt", so Naveed Hussain, Chefredakteur der Express Tribune in Pakistan.Rumänien verfügt ebenfalls über reiche Kohlereserven, befindet sich aberebenfalls in der Energiewende. Die intelligenten und umweltfreundlichenEntwicklungspraktiken von Shendong Coal dienen als Referenz für die Umgestaltungund Modernisierung der weltweiten Kohleindustrie, sagte Stefan Radeanu,Redaktionsleiter von Curierul National in Rumänien.