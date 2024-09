US-Notenbank senkt Leitzinsen um 0,50 Prozentpunkte Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinsen um 0,50 Prozentpunkte gesenkt. Die Spanne der Leitzinsen wird auf 4,75 bis 5,00 Prozent reduziert, gab die Fed am Mittwoch in Washington bekannt. Die Fed hatte ihre Zinsen zuvor 14 Monate in Folge nicht …