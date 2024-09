Dr. Jörg Eggers zum Hauptgeschäftsführer berufen (FOTO)

Berlin (ots) - Dr. Jörg Eggers (53) übernimmt ab 1. November 2024 die

Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger

(BDZV) in Berlin. Er folgt auf Sigrun Albert , die nach zweieinhalb Jahren im

Amt der Hauptgeschäftsführerin und Co-Vorstandsvorsitzenden auf eigenen Wunsch

die Dachorganisation der Tageszeitungen in Deutschland verlässt.



Dazu erklären die BDZV-Vorstandsvorsitzenden Matthias Ditzen-Blanke und Stefan

Hilscher : "Dr. Jörg Eggers ist ein erfahrener Verbandsmanager, der aufgrund

seiner bisherigen Tätigkeit als Hauptgeschäftsführer des Verbands kostenloser

Wochenzeitungen (BVDA) bereits tiefe Einblicke in die Herausforderungen gewinnen

konnte, die unternehmerisch wie politisch vor der Zeitungsbranche liegen. In

einer Zeit, in der die Spitzenverbände der Wirtschaft auch wegen des hohen

wirtschaftlichen Drucks näher zusammenrücken, sind wir davon überzeugt, dass er

die Berliner Verbandszentrale weiterentwickeln und unsere Mitgliedsverlage

gerade auch bei deren sehr berechtigten Forderungen gegenüber der Politik in

Deutschland und Europa optimal unterstützen wird. Zugleich freuen wir uns, dass

Frau Albert diesen Stabwechsel für eine Phase des Übergangs begleiten wird, und

danken ihr für ihren Einsatz im Interesse der Zeitungen."







Vorstandsvorsitzenden des BDZV, sagt: "Für das in mich gesetzte Vertrauen,

gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Mitgliedern und Partnern die

Geschicke des BDZV erfolgreich zu gestalten, bedanke ich mich herzlich. Mein

Dank gilt ebenso Sigrun Albert, die bereits mit viel Engagement dazu beigetragen

hat, den Verband in Richtung Zukunft zu entwickeln." Verband und Branche

befänden sich aktuell vor vielfältigen Herausforderungen, ergänzt Eggers. "Ich

empfinde gleichermaßen Vorfreude und Respekt für diese Aufgabe. Ich bin davon

überzeugt, dass sie nur gemeinsam bewältigt werden kann. Dies können und werden

wir schaffen."



Zur Person



Dr. Jörg Eggers steht seit 2011 an der Spitze des Bundesverbands kostenloser

Wochenzeitungen (BVDA) in Berlin. Nach zwei Jahren bei der Europäischen

Kommission in Brüssel und anschließenden Tätigkeiten in der wissenschaftlichen

Politikberatung auf europäischer Ebene war er von 2008 bis 2011

stellvertretender Geschäftsführer des Bundesverbands der ölsaatenverarbeitenden

Industrie in Deutschland (OVID). Eggers ist ausgebildeter Business Trainer und

zertifizierter Organisationsentwickler. Er hat unter anderem ein Studium der

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus absolviert und im Bereich der

Ressourcenökonomie zum Thema "Institutioneller Wandel" promoviert.



