"Die Fed wagt den großen Schritt": Erste Zinssenkung seit vier Jahren

Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch ihre Leitzinsen um 0,50 Prozentpunkte gesenkt und damit die Zinsspanne auf 4,75 bis 5,00 Prozent reduziert. Dies markiert den Beginn der ersten Zinssenkungskampagne seit vier Jahren und übertraf die Erwartungen vieler Experten, die lediglich eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte prognostiziert hatten.

Nach 14 Monaten ohne Veränderungen überraschte die Fed nun mit diesem deutlichen Schritt, der auch auf die Sorgen über eine Abkühlung am Arbeitsmarkt reagiert. Die Inflationsrate sank zuletzt auf 2,5 Prozent, bleibt aber über dem angestrebten Ziel von 2 Prozent.

"Die Sorgen um eine Abschwächung des Arbeitsmarktes stehen über allem. Ihre Jahresendprognose für die US-Arbeitslosenrate hat die Fed von 4,0 Prozent im Juni auf jetzt 4,4 Prozent erhöht. Das dürfte der entscheidende Beweggrund für den heutigen großen Zinsschritt gewesen sein", kommentiert Thomas Altmann von QC Partners.

An den Finanzmärkten führte die Entscheidung zu volatilen Reaktionen. Der Dow Jones stieg zunächst um bis zu 375 Punkte auf ein neues Allzeithoch, bevor er wieder etwas nachgab, da Anleger die möglichen Auswirkungen auf die Wirtschaft bewerteten. "Dafür, dass die große Senkung nur von einem Teil der Akteure erwartetet worden ist, fallen die ersten Reaktionen an den Börsen eher überschaubar aus", so Altmann.

Bis Jahresende könnten laut den Dot Plots, den Erwartungen der einzelnen Fed-Mitglieder, noch zwei kleine Zinsschritte à 25 Basispunkte hinzukommen. "2025 soll es für den Leitzins dann ein weiteres Prozent nach unten gehen. Und anders als bislang erwartet rechnet die Fed jetzt damit, dass die Zinssenkungen bereits im Jahr 2026 enden", sagte Altmann weiter.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion