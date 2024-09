Euro profitiert von US-Zinssenkung

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch vom Zinsentscheid der US-Notenbank Fed profitiert. Im New Yorker Handel kletterte die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1187 US-Dollar und kostete zuletzt noch 1,1137 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs davor auf 1,1124 (Dienstag: 1,1139) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8989 (0,8977) Euro gekostet. Am Dienstag hatte der Euro seine vorherige Erholungsrally zunächst gestoppt.

Die Fed reagierte auf die abflauende Inflation und senkte am Mittwoch zum ersten Mal seit mehr als 4 Jahren ihren Leitzins. Dieser liegt nun 0,5 Prozentpunkte tiefer als bisher bei 4,75 bis 5,00 Prozent. Der Kurswechsel hin zu einer Lockerung der Geldpolitik war erwartet worden. Offen war aber, ob die Notenbank der weltgrößten Volkswirtschaft sich für diesen großen Zinssprung entscheiden würde - oder den vorsichtigeren Weg wählt und die Zinsen nur um 0,25 Prozentpunkte senkt.