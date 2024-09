Redwood Software im „Magic Quadrant for SOAP"-Bericht 2024 platziert

FRISCO, Texas, 18. Sept. 2024 /PRNewswire/ -- Redwood Software, ein führender und innovativer Anbieter von Lösungen im Bereich „Service Orchestration and Automation Platforms (SOAP)", gab heute bekannt, dass Redwood Software von Gartner als führendes Unternehmen im „Magic Quadrant for SOAP"-Bericht positioniert wurde. Die Bewertung basierte auf spezifischen Kriterien, welche die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit des Unternehmens zur Umsetzung analysierten.

Das SOAP-Portfolio von Redwood, das ganz auf die Automatisierung zur Steigerung der Geschäftsergebnisse ausgerichtet ist, umfasst RunMyJobs, ActiveBatch und Tidal, die alle in die hochsichere verwaltete Dateiübertragungslösung von Redwood, JSCAPE, integriert sind. Redwood ermöglicht Unternehmen auf einzigartige Weise, alle Anwendungen, Prozesse und Daten zu zusammzutragen und bietet durchgängige Automatisierungslösungen für kritische Prozesse wie Data Pipeline Management, Order-to-Cash, Record-to-Report und Supply Chain Management.

Redwood ist davon überzeugt, dass seine Kundschaft von Folgendem profitieren:

Die einzige SaaS-basierte, kompatible Automatisierungslösung, die speziell für die Hybrid-Cloud entwickelt wurde und mit leichten, automatisch aktualisierenden Agenten skalierbar ist

Eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Konnektoren, um kundenspezifische Programmierung zu vermeiden, einschließlich SAP-Integrationen auf Transaktionsebene, die einen sauberen Kern behalten

Erweiterte SLA-Verwaltung und -Überwachung in Echtzeit mit Vorhersagbarkeit und dynamischer Terminplanung

Erstklassige, reaktionsschnelle Supportteams mit 24/7-Support, die zu einem branchenführenden NPS (Net Promoter Score) von 48 beitragen

„Bei Redwood glauben wir an die transformative Kraft der Automatisierung. Wir glauben, dass jeder IT- und Geschäftsprozess, der automatisiert werden kann, auch automatisiert werden sollte und eine durchgängige Automatisierung der Schlüssel zu kontinuierlichem Wachstum, Innovation und Erfolg ist", so Kevin Greene, Geschäftsführer von Redwood Software. „Wir glauben, dass diese Anerkennung von Gartner, die wir als eine der vertrauenswürdigsten Stimmen in der Technologieforschung betrachten, Redwoods Einsatz für die Bereitstellung von branchenführenden Automatisierungslösungen unterstreicht, die den Menschen die Zeit und die Freiheit bieten, sich die Zukunft vorzustellen und zu definieren – und damit ihr menschliches Potenzial freizusetzen."