Clearwater Analytics führt neuen Standard im Corporate Treasury Benchmarking ein

Boise, Idaho (ots/PRNewswire) - Clearwater Insights bietet Finanzführungskräften

umfassende Investitionsdaten für strategisches Benchmarking mit anderen

Unternehmen



BOISE, Idaho, 18. Sept. 2024 /PRNewswire/ - Clearwater Analytics (https://www.cl

earwateranalytics.com/?utm_medium=third-party&utm_source=press-release&utm_campa

ign=cision-clearwaterinsights) (NYSE: CWAN), ein weltweit führender Anbieter von

SaaS-basierten Lösungen für Investment Management, Buchhaltung, Reporting und

Analyse, hat mit Clearwater Insights eine leistungsstarke Lösung für das

Peer-Benchmarking auf den Markt gebracht. Dieses neue Produkt bietet Chief

Financial Officers (CFOs) und Treasury-Teams leistungsstarke Funktionen zur

Durchführung von Benchmarking-Analysen über das tägliche Anlagedatenportfolio

von Clearwater und ermöglicht so eine bessere Entscheidungsfindung und

Renditeoptimierung.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Jeder CFO und jede Führungskraft im Finanzbereich möchte vergleichen und vonanderen lernen können. Heute kennen sie vielleicht ihre Rendite oder ihrenBuchrendite, aber sie haben keine Ahnung, wie sie im Vergleich zu ihrenBranchenkollegen abschneiden. Durch den Einsatz von Clearwater Insights könnenFührungskräfte leicht erkennen, wo Chancen bestehen, und in Echtzeit Anpassungenvornehmen", so Jim Cox, CFO bei Clearwater Analytics. "Teams, die Insightsnutzen, profitieren davon, dass sie schnell erkennen können, wie sie imVergleich zu vollständig anpassbaren Peer-Kohorten dastehen, wie z. B. demClearwater Corporate Treasury Index, der aus mehr als 400 Portfolios besteht.Mit der Peer-Benchmarking-Funktion können sie ihre Vergleichsgruppe sofort aufUnternehmen eingrenzen, die ihnen ähnlich sind und ähnlich investieren, so dasssie sicher wissen, wie Spitzenleistungen aussehen."Clearwater Insights wurde entwickelt, um den dringenden Bedarf an einemvollständigen Bild der Leistungsmetriken der Branche, an Genauigkeit undTransparenz zu erfüllen. Dieses strategische Angebot beantwortet dieSchlüsselfrage - "Was gilt als gute Rendite?" - indem es Performance-Trends inden Portfolios der Clearwater-Kunden aufzeigt. Zu den wichtigsten Vorteilengehören die folgenden Eigenschaften:- Informierte Entscheidungsfindung: Verbessern Sie die Portfolioperformance,minimieren Sie das Risiko und gewinnen Sie ein klares Verständnis derVermögensentwicklung im Vergleich zu den Peer-Gruppen.- Objektive Analyse: Überwinden Sie subjektive und anekdotischeAnlageempfehlungen durch solide, datengestützte Erkenntnisse.- Umfassendes Benchmarking: Bewerten Sie Schlüsselkennzahlen wie Buchrendite,Gesamtrendite, Laufzeit und Asset Allocation im Vergleich zu