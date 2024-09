Microsoft-Manager warnt vor Einfluss-Attacken vor US-Wahl

WASHINGTON (dpa-AFX) - Aus der Tech-Branche kommt eine eindringliche Warnung vor ausländischen Einflussversuchen unmittelbar vor der US-Präsidentenwahl im November. "Ich denke, dass der gefährlichste Moment 48 Stunden vor der Abstimmung kommen wird", sagte Microsoft -Manager Brad Smith in einer Anhörung im US-Senat am Mittwoch. Das sei die Lehre unter anderem aus russischen Aktionen vor der Parlamentswahl in der Slowakei im vergangenen Herbst sowie in anderen Ländern.

Es gebe "reale und ernsthafte Risiken", betonte Smith. Es sei zwar ein Rennen um den Einzug ins Weiße Haus zwischen Donald Trump und Kamala Harris. "Aber es ist auch ein Wahlkampf von Iran gegen Trump und Russland gegen Harris", sagte er. Zudem seien der Iran, Russland und China vereint in dem Bestreben, "die Demokratie in den Augen unserer Wähler zu diskreditieren", warnte der Microsoft-Manager. Die Präsidentenwahl ist am 5. November.