DAX-FLASH Fed-Zinswende treibt Dax wieder Richtung Rekord Mit einem deutlichen Plus steuert der Dax am Donnerstag wohl wieder seinen jüngsten Rekord bei 18.990 Punkten an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start ein Prozent höher auf 18.895 Punkte. Mit …