Die USA erteilen Vidac Pharma ein Patent, das einen weitreichenden Schutz des Wirkprinzips seiner Krebsmedikamentenkandidaten bietet

„Dieses extrem weitreichende Patent ist eine sehr willkommene Nachricht für Vidac, da es unsere Bemühungen, eine völlig neue Klasse von Krebsbehandlungen auf den Markt zu bringen, umfassend schützt. Soweit wir wissen, sind wir das einzige Unternehmen weltweit, dessen Produkte darauf abzielen, den überladenen Stoffwechsel von Krebszellen - bekannt als Warburg-Effekt - umzukehren, und Vidac hält nun das exklusive Patent auf diese äußerst vielversprechende Wirkungsweise auf dem US-Markt“, sagte Prof. Max Herzberg, Chief Executive Officer von Vidac Pharma.

Die beiden Produktkandidaten von Vidac Pharma - sowohl VDA-1275 als auch das weiter entwickelte VDA-1102 - stören die Interaktion zwischen Hexokinase 2 (HK2) und den spannungsabhängigen Anionenkanälen (VDACs) in den Mitochondrien. Krebszellen weisen eine Überexpression von HK2 auf, die den ersten Schritt des Glukosestoffwechsels katalysiert, der für das Tumorwachstum notwendig ist. HK2 blockiert die Kanäle, was die Apoptose verhindert, die Vermehrung der Krebszellen fördert und die Immunreaktion unterdrückt. Die daraus resultierenden hohen Laktatkonzentrationen führen zu einer sauren und sauerstoffarmen Mikroumgebung in den Krebszellen und der nahen Tumormikroumgebung, die das Krebswachstum begünstigt. Klinische Daten für Vidacs Stoffwechsel-Checkpoint-Modulator-Kandidaten der ersten Generation haben gezeigt, dass sie die Vermehrung von Krebszellen stoppen und die Immunempfindlichkeit und Apoptose wiederherstellen.

