Alphabet-Aktie im Sturzflug: Kaufgelegenheit oder Risiko für Anleger?

In den letzten zwei Monaten hat die Alphabet-Aktie aufgrund zunehmender regulatorischer Unsicherheiten erheblich an Wert verloren. Der Kurs fiel seit seinem Höchststand im Juli um über 20 Prozent und erreichte kürzlich ein Sechsmonatstief. Ein US-Richter entschied, dass Google den Suchmaschinenmarkt illegal monopolisiert habe, was die Bedenken der Anleger verstärkte. Das US-Justizministerium erwägt sogar eine Zerschlagung des Unternehmens. Trotz dieser Herausforderungen sehen einige Investoren in der aktuellen Situation eine Kaufgelegenheit. Gregg Abella, CEO von Investment Partners Asset Management, bezeichnete Alphabet als den einzigen Titel der „Magnificent 7“, der zu einem Preis gehandelt wird, den er als Rabatt betrachtet.

Aktuell wird Alphabet mit dem 18-fachen des zukünftigen Gewinns bewertet, was unter dem langfristigen Durchschnitt liegt. Analysten von Morgan Stanley und Evercore ISI haben ihre Kursziele für die Aktie aufgrund der regulatorischen Bedenken gesenkt, bleiben jedoch optimistisch. Mark Mahaney von Evercore ISI betont, dass Google selbst bei einem Verlust von bis zu 60 Prozent seiner Einnahmen aus Exklusivverträgen nur einen geringen Rückgang beim Gewinn pro Aktie erleiden würde. Jason Britton von Reflection Asset Management ist der Meinung, dass die regulatorischen Probleme bereits in den Kurs eingepreist sind und sieht die potenziellen Bußgelder als geringfügig an, da Alphabet über ausreichend Bargeld verfügt.

In einem positiven Wendepunkt konnte Google einen Rechtsstreit gegen die Europäische Union gewinnen und eine Strafe von 1,5 Milliarden Euro abwenden. Diese Strafe war 2019 wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens im Bereich Online-Werbung verhängt worden. Der Gerichtshof der EU stellte fest, dass die Untersuchung der EU-Kommission Fehler aufwies, obwohl die meisten ihrer Feststellungen bestätigt wurden. Trotz dieses Teilerfolgs bleibt das Urteil anfechtbar, und die EU-Kommission plant, das Urteil zu überprüfen.

Das Urteil markiert das Ende einer Reihe von Verfahren, die sich mit Googles Marktmacht in der EU befassten, und fällt in die Amtszeit von Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, die in diesem Jahr nach zehn Jahren endet. In dieser Zeit hatte sie Google mit Strafen in Höhe von insgesamt 8 Milliarden Euro belegt. Trotz der Herausforderungen bleibt Alphabet ein zentraler Akteur im Technologiesektor, und die kommenden Monate könnten entscheidend für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens sein.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 159,8EUR auf Nasdaq (19. September 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.