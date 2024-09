BASF plant große Umstrukturierung: DAX-Spitze und Börsengang in Sicht!

Im Fokus der geplanten Umstrukturierung stehen insbesondere die Geschäftsbereiche Agrarchemie und Beschichtungen. BASF-CEO Markus Kamieth wird den Investoren mitteilen, dass die Agrarchemiesparte auf einen möglichen Börsengang in den kommenden Jahren vorbereitet wird. Für das Beschichtungsgeschäft werden Teilverkäufe oder strategische Partnerschaften in Betracht gezogen. Zudem könnte BASF Informationen zur zukünftigen Entwicklung seines Geschäfts mit Batteriematerialien präsentieren. Die Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sollen zur Stärkung der Bilanz verwendet werden.

Der Chemiekonzern BASF plant laut Insiderinformationen eine umfassende Restrukturierung, die auf dem bevorstehenden Kapitalmarkttag am 26. und 27. September 2023 angekündigt werden soll. Die Aktie des Unternehmens reagierte bereits auf die Nachrichten mit einem Kurssprung von bis zu 5,7 Prozent und erreichte damit die DAX-Spitze.

Die Restrukturierungspläne kommen zu einem Zeitpunkt, an dem BASF im zweiten Quartal 2023 einen Rückgang des Gewinns verzeichnete und die Analystenprognosen leicht verfehlte. Die Preise im Chemiesektor sind gesunken, was zu einem Druck auf die Profitabilität geführt hat. Bereits im Februar 2023 wurden Sparmaßnahmen am Hauptstandort Ludwigshafen verschärft, um die jährlichen Kosten bis 2026 um 1 Milliarde Euro zu senken. Diese Effizienzmaßnahmen sollen fortgesetzt werden.

Der Agrarchemiebereich, der Produkte wie Herbizide und Fungizide herstellt, erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 10 Milliarden Euro. BASF plant, diesen Bereich bis 2026 rechtlich unabhängig zu machen, um ihm mehr Freiraum für Entscheidungen zu geben. Experten schätzen, dass die Agrarchemiesparte bei einer Börsennotierung einen Wert von über 20 Milliarden Euro erreichen könnte.

Zusätzlich gibt es positive Signale für die BASF-Aktie, da Berichte darauf hinweisen, dass die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 gesichert sei. Der Barmittelzufluss aus dem Wintershall-Deal erleichtert die Finanzierung der Dividende, die voraussichtlich bei 3,40 Euro je Aktie liegen wird.

Insgesamt deutet die bevorstehende Restrukturierung darauf hin, dass BASF sich strategisch neu ausrichten möchte, um den Herausforderungen des Marktes besser begegnen zu können und gleichzeitig das Potenzial seiner Geschäftsbereiche zu maximieren. Der Kapitalmarkttag wird entscheidende Informationen zu den Plänen des Unternehmens liefern.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 45,83EUR auf Lang & Schwarz (19. September 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.