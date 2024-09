Siemens Energy: Kursverdopplung und optimistische Analystenprognosen!

Analysten der Deutschen Bank äußern sich optimistisch über die Marktbedingungen in den Geschäftsbereichen Gas und Netze. Analyst Gael de-Bray hebt hervor, dass sowohl die Mengen als auch die Preise sich verbessern, und verweist auf ermutigende Signale von GE Vernova, die auf einen beginnenden Investitionszyklus für die Energiewende hindeuten. Auch die Analysten der Bank of America (BofA) zeigen sich zuversichtlich und betonen, dass der aktuelle Kursabschlag aufgrund der Probleme mit der Tochtergesellschaft Gamesa übertrieben sei. Sie erwarten, dass sich die Diskrepanz zwischen Siemens Energy und GE Vernova verringern wird.

In den letzten sechs Monaten hat sich der Kurs der Siemens Energy-Aktie nahezu verdoppelt, was auf eine positive Marktentwicklung und verbesserte Geschäftsaussichten hinweist. Am Freitag erreichte die Aktie ein neues Jahreshoch von über 29 Euro, bevor sie am Montag um etwa 3 Prozent zurückging. Diese Rückkehr wird jedoch als vorübergehend angesehen, da die Aussichten für das Unternehmen, das im Jahr 2023 mit einem dramatischen Kursrückgang von 24 Euro auf 7 Euro zu kämpfen hatte, sich zunehmend aufhellen.

Die Tochtergesellschaft Gamesa, die in der Vergangenheit für Schwierigkeiten sorgte, zeigt Anzeichen der Besserung. Analyst de-Bray prognostiziert, dass bis 2026 eine Trendwende bei Gamesa erreicht werden könnte. Er rechnet mit einer Anhebung der Wachstums- und Margenziele von Siemens Energy im November, was auf eine EBITA-Marge von 10 Prozent in den kommenden Jahren hindeutet.

Die Deutsche Bank hat ihr Kursziel für die Siemens Energy-Aktie von 29 auf 31 Euro angehoben, was ein weiteres Aufwärtspotenzial von etwa 7 Prozent bietet. Von 18 von Marketscreener erfassten Analysten empfehlen 10 den Kauf der Aktie, während 6 zum Halten und 2 zum Verkauf raten. Die nächsten Quartalszahlen werden am 13. November erwartet, was für Investoren von großem Interesse sein dürfte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Siemens Energy auf einem positiven Kurs ist, unterstützt durch optimistische Analystenprognosen und eine sich verbessernde Marktumgebung, insbesondere in den Bereichen Gas und Netze. Die Entwicklungen bei Gamesa und die allgemeine Marktlage könnten zu weiteren Kurssteigerungen führen.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 31,49EUR auf Lang & Schwarz (19. September 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.