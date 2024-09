Apple-Aktien unter Druck: Schwache iPhone 16-Nachfrage in China besorgt!

Besonders besorgniserregend ist die Situation in China, einem Schlüsselmarkt für Apple, wo die Vorbestellungen rückläufig sind. Barclays-Analyst Tim Long berichtete von einem schwächeren Start des iPhone-16-Zyklus, was auf geringere Verbraucherausgaben, makroökonomischen Druck und verstärkten Wettbewerb zurückzuführen sei. Im Jahr 2023 erzielte Apple in China 72,6 Milliarden US-Dollar, doch Analysten von FactSet erwarten einen Rückgang auf 60 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr.

Die Aktien von Apple haben kürzlich einen Rückschlag erlitten, nachdem Analysten die Nachfrage nach dem neuen iPhone 16, insbesondere in China, als schwach einschätzten. BofA-Analyst Wamsi Mohan warnte, dass die längeren Lieferzeiten der iPhone-16-Serie im Vergleich zum Vorjahr auf eine Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage hinweisen. Apple habe möglicherweise mehr Pro-Modelle produziert, was auf eine unzureichende Anpassung der Preispolitik und Lagerbestände hindeutet.

Der Wettbewerb in China wird durch die Einführung neuer Produkte wie Huaweis faltbarem Mate XT verschärft, das in der Region gut ankommt. Zudem verzögert Apple die Einführung seiner neuen KI-Features in Sprachen wie Chinesisch, was die Begeisterung der Verbraucher dämpfen könnte. Analyst Long merkte an, dass "Apple Intelligence" erst 2025 auf Chinesisch verfügbar sein wird. Trotz dieser Herausforderungen bleibt nicht jeder Analyst pessimistisch. Evercore-ISI-Analyst Amit Daryanani bewertet Apple weiterhin mit "Outperform" und einem Kursziel von 250 US-Dollar, da er in der gestaffelten Einführung von Apple Intelligence Potenzial für einen längeren iPhone-Zyklus sieht.

Insgesamt liegt das mittlere Kursziel der Wall-Street-Analysten bei etwa 237 US-Dollar je Aktie, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 10 Prozent entspricht. Am Montag verlor die Apple-Aktie fast 3 Prozent an der New Yorker Börse, doch die Performance des Unternehmens über das Jahr hinweg bleibt stark.

Zusätzlich plant Apple, sein KI-System "Apple Intelligence" künftig auch in deutscher Sprache anzubieten. Das Unternehmen arbeitet daran, diese Funktion im kommenden Jahr zu integrieren, was jedoch von rechtlichen Unsicherheiten im Rahmen des EU-Digitalgesetzes beeinflusst wird. Apple ist besorgt, dass die neuen Vorschriften den Schutz der Nutzerdaten gefährden könnten, und führt Gespräche mit der EU, um "Apple Intelligence" möglichst vielen Nutzern zugänglich zu machen.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 220,7EUR auf Nasdaq (19. September 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.