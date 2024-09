Süss Microtec: Verstecktes Juwel mit 25% Aufwärtspotenzial entdeckt!

Die Aktie von Süss Microtec, einem Halbleiteranlagenbauer aus Garching, hat am Dienstag einen bemerkenswerten Kursanstieg von über 10 Prozent verzeichnet, nachdem das Analysehaus Jefferies eine Kaufempfehlung ausgesprochen hat. Analystin Olivia Honychurch bezeichnete das Unternehmen als "verstecktes Juwel" der Branche und setzte ein Kursziel von 76 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial von mehr als 25 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von knapp unter 60 Euro bedeutet.

Süss Microtec hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt und konnte sich von einem 12-Monatstief im vergangenen Oktober vervierfachen, was die Aktie sogar über die von Branchenführer Nvidia hebt. Honychurch hebt hervor, dass Süss Microtec in Europa eine führende Rolle im Bereich der CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate)-Packaging-Technologie einnimmt, die für die Integration mehrerer Chips in einem Gehäuse entscheidend ist. Diese Technologie ist besonders relevant für die Entwicklung leistungsstarker KI-Prozessoren, wie sie von Nvidia in seinen Grafikprozessoren verwendet wird.