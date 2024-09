Südzucker unter Druck: Gewinnwarnung und sinkende Zuckerpreise belasten Aktie!

Die Aktie von Südzucker steht unter erheblichem Druck, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognose überraschend nach unten korrigiert hat. Der Zuckerproduzent erwartet für das Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz zwischen 9,5 und 9,9 Milliarden Euro, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (10,3 Milliarden Euro) darstellt. Diese Anpassung ist auf die stark gesunkenen Zuckerpreise in der EU zurückzuführen, die durch eine verbesserte Ernteerwartung verstärkt werden. Zudem belasten geopolitische Unsicherheiten, wie die Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine, das Geschäft von Südzucker. Die Schwankungen auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten erhöhen den Druck auf das Unternehmen.

Im zweiten Quartal sank das operative Konzernergebnis um mehr als die Hälfte auf 115 Millionen Euro, obwohl der Umsatz stabil blieb. Anleger reagierten besorgt auf die Nachrichten, was zu einem Rückgang der Aktie um über 5 Prozent führte. Der finale Quartalsbericht wird am 10. Oktober veröffentlicht.