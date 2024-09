DAX im Stillstand: Zinsentscheid der Fed könnte neue Höhen erreichen!

In der laufenden Woche zeigt der DAX eine stagnierende Tendenz und bewegt sich um die Marke von 18.700 Punkten. Am Mittwochmorgen taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,1 Prozent tiefer, was ihn auf das Niveau vom Freitagabend zurückführt. Zuvor hatte der DAX zwischenzeitlich die 18.805 Punkte überschritten, während das Rekordhoch von 18.990 Punkten, das Anfang des Monats erreicht wurde, weiterhin in Sichtweite bleibt.

Ein entscheidender Faktor für die weitere Entwicklung des DAX könnte die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) am Mittwochabend sein. Marktanalysten erwarten, dass die Fed eine Zinswende einleitet, möglicherweise sogar mit einem signifikanten Schritt von 50 Basispunkten. Diese Spekulation wird durch unerwartet gestiegene US-Einzelhandelsumsätze im August gestützt. Die positive Marktstimmung wird auch durch die geringe Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA gefördert, was Investoren zu Aktienkäufen anregt.