Intel stoppt Bau in Magdeburg: Was bedeutet das für Deutschlands Chip-Zukunft?

Der Chipkonzern Intel hat angekündigt, den Bau eines neuen Werks in Magdeburg vorerst auf Eis zu legen, was eine Verzögerung von voraussichtlich zwei Jahren zur Folge hat. Diese Entscheidung wurde von CEO Pat Gelsinger bekannt gegeben und ist Teil eines umfassenden Sparprogramms, da das Unternehmen derzeit mit finanziellen Verlusten kämpft. Die Bundesregierung hatte für das Projekt, das ursprünglich in diesem Jahr mit dem ersten Spatenstich beginnen sollte, staatliche Hilfen in Höhe von knapp zehn Milliarden Euro zugesagt. Die Gesamtinvestition für die Chipfabrik wird auf etwa 30 Milliarden Euro geschätzt, und es sollten rund 3.000 Arbeitsplätze entstehen.

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze äußerte sich optimistisch und betonte, dass Intel trotz der Verzögerung weiterhin an dem Projekt festhalte. Er verwies auf den engen Austausch zwischen der Landesregierung und dem Unternehmen in den vergangenen Wochen. Minister Schulze plant, in naher Zukunft weitere Gespräche zu führen, um die Auswirkungen der Verzögerung auf das Projekt zu klären.