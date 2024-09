Schock für Audi: Brüsseler Werk vor dem Aus – Was bedeutet das für die Zukunft?

Das Audi-Werk in Brüssel steht vor dem Aus, da die Nachfrage nach dem dort produzierten Elektro-SUV Q8 e-tron seit 2018 stark gesunken ist. Produktionsvorstand Gerd Walker erklärte, dass sich das Unternehmen nun auf die Suche nach potenziellen Investoren konzentriert. Volkswagen, der Mutterkonzern von Audi, plant nicht, ein anderes Modell als Nachfolger in Brüssel zu produzieren, und sieht derzeit keine wirtschaftlich tragfähige Alternative für den Standort. Audi hat bereits über 20 alternative Geschäftsmodelle geprüft, jedoch keines als nachhaltig und wirtschaftlich erachtet.

Die Belegschaft des Brüsseler Werks umfasst rund 3.000 Mitarbeiter, die in einer kleinen Fabrik mit hohen Produktionskosten arbeiten. Die Lage des Werks, umgeben von Wohngebieten und Verkehrsinfrastruktur, erschwert Erweiterungen, und die Logistikkosten sind aufgrund der geringen Anzahl an Zulieferern vor Ort hoch. Der Nachfolger des Q8 e-tron wird voraussichtlich in Mexiko gefertigt.