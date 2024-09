Ölpreise steigen: Libyen-Konflikte und Fed-Zinsentscheidungen im Fokus!

Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche eine Erholung erlebt, die sich auch zu Beginn dieser Woche fortsetzte. Am Montag stieg der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November auf 72,20 US-Dollar, was einem Anstieg von 59 Cent im Vergleich zum Freitag entspricht. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober erhöhte sich um 72 Cent auf 69,37 Dollar. Diese Preiserhöhungen sind teilweise auf die rückläufigen Öllieferungen aus Libyen zurückzuführen, wo politische Konflikte die Exporte stark beeinträchtigt haben.

Die Ölpreise hatten zu Beginn des Monats aufgrund von Sorgen über eine schwache Nachfrage, ausgelöst durch enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA und China, erheblichen Druck erfahren. Zuletzt wurden erneut schwache Wirtschaftsdaten aus China veröffentlicht, die jedoch keine weiteren Kursverluste am Ölmarkt zur Folge hatten. Die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze in China wuchsen im August langsamer als im Vormonat, was die Marktteilnehmer jedoch nicht stark verunsicherte.